В Петропавловске расследуют избиение 4-летнего ребенка: мать мальчика выступила с обращением

Вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей. Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества. Также в конце марта в Минпросвещения обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.