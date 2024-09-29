Женщина и ребенок пострадали в столкновении легковушки с грузовиком на трассе М5 «Урал» в Люберцах

«Сегодня примерно в 13:10 на 30 км автодороги М5 “Урал” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на припаркованную на обочине дороги грузовую машину. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки — девушка 1996 года рождения, а также мальчик 2019 года рождения. Они госпитализированы», — говорится в сообщении.