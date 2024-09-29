Reuters узнал подробности гибели лидера «Хезболлы» при ударе Израиля

Для обеспечения безопасности Насраллы предпринимались исключительные меры, писала The New York Times. Когда в 2002 году он дал редкое интервью этому изданию, журналисту завязали глаза и некоторое время возили по южным пригородам Бейрута. Затем охранники лидера группировки проверили абсолютно все предметы, которые должны были попасть в комнату к Насралле. В частности, разобрали пишущие ручки, чтобы убедиться, что в них только чернила.