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Во время кокпара в ЗКО несколько зрителей получили травмы

Уральск. 29 сентября. КазТАГ — Во время кокпара в районе Байтерек Западно-Казахстанской области несколько зрителей получили травмы, сообщает «Мой город». "28 сентября во …

Источник: КазТАГ

Уральск. 29 сентября. КазТАГ — Во время кокпара в районе Байтерек Западно-Казахстанской области несколько зрителей получили травмы, сообщает «Мой город».

«28 сентября во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами получили травмы», — сообщили в областном департаменте полиции.

В этот день район Байтерек отмечал 85-летие. В программу мероприятий вошли выставки, спортивные соревнования, праздничные мероприятия, а также кокпар.

В соревнованиях участвовали команды не только из ЗКО, но и из Актюбинской, Атырауской областей.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО обещали позже рассказать о состоянии пострадавших.