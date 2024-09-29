Во время кокпара в ЗКО несколько зрителей получили травмы

Уральск. 29 сентября. КазТАГ — Во время кокпара в районе Байтерек Западно-Казахстанской области несколько зрителей получили травмы, сообщает «Мой город».
«28 сентября во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами получили травмы», — сообщили в областном департаменте полиции.
В этот день район Байтерек отмечал 85-летие. В программу мероприятий вошли выставки, спортивные соревнования, праздничные мероприятия, а также кокпар.
В соревнованиях участвовали команды не только из ЗКО, но и из Актюбинской, Атырауской областей.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО обещали позже рассказать о состоянии пострадавших.