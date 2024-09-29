Летевший в Ташкент самолет экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Непредсказуемая ситуация произошла в самолете, летевшим рейсом Ташкент-Москва 28 сентября 2024 года. Одному из пассажиров внезапно стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Экипаж доложил диспетчеру о больном пассажире. Капитан лайнера принял решение сменить курс и следовать на запасной аэродром в Самару. Сигнал «Срочности» и «Бедствия» не объявлялся.
Самолет экстренно совершил посадку в Курумоче в 23:28 по московскому времени. Скорая помощь приняла заболевшего пассажира. О его состоянии ничего не сообщается.