В Волгоградской области пожар площадью 31 га подбирается к городу Николаевску

— Горит 30 га травы и 1 га соснового леса. Угрозы населённым пунктам нет. Для ликвидации пожара задействована совместная группировка сил и средств: от РСЧС 10 ед. техники, 16 чел. л/с, от МЧС России 6 ед. техники, 14 чел. л/с, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.