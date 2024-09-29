Полиция и СОБР накрыли подпольное казино в Челябинске

Возбуждены уголовные дело по статьям УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).