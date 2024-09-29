Полиция и СОБР накрыли подпольное казино в Челябинске

Подпольное казино, незаконно работающее в подвале многоквартирного жилого дома в Курчатовском районе Челябинска, накрыли сотрудники полиции и спецподразделения Росгвардии СОБР. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Мероприятие проводилось в рамках работы по декриминализации сферы потребительского рынка. Владелец и сотрудники заведения установлены, наборы для проведения азартных игр изъяты. Также обнаружена и конфискована немаркированная табачная продукция в крупном размере.
Посетители казино были опрошены, их проверили на нахождение в розыске.
Возбуждены уголовные дело по статьям УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).