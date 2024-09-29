Мужчина погиб под обрушившейся стеной коровника под Новогрудком

ЧП произошло на одном из объектов ОАО «Щорсы» вблизи деревни Загорье-Сенненское на Новогрудчине. Так, около 06.00 утра 28 сентября в МЧС сообщили об обрушении части торцевой кирпичной стены в здании коровника при проведении ремонтных работ.