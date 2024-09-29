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Мужчина погиб под обрушившейся стеной коровника под Новогрудком

Под Новогрудком стена коровника рухнула и погребла под собой мужчину.

В Новогрудском районе при обрушении стены коровника погиб мужчина, сообщила пресс-служба МЧС в суточной сводке.

ЧП произошло на одном из объектов ОАО «Щорсы» вблизи деревни Загорье-Сенненское на Новогрудчине. Так, около 06.00 утра 28 сентября в МЧС сообщили об обрушении части торцевой кирпичной стены в здании коровника при проведении ремонтных работ.

Сообщается, что обрушение части торцевой стены произошло еще 27 сентября. Обвалилась часть стены — примерно шесть квадратных метров, и металлические въездные ворота на территории молочно-товарной фермы «Загорье».

Под завалами оказался мужчина 1972 года рождения, рабочий предприятия погиб на месте.

— Причина обрушения устанавливается, — прокомментировали в МЧС.

несчастный случай