Мужчина погиб под обрушившейся стеной коровника под Новогрудком

В Новогрудском районе при обрушении стены коровника погиб мужчина, сообщила пресс-служба МЧС в суточной сводке.
ЧП произошло на одном из объектов ОАО «Щорсы» вблизи деревни Загорье-Сенненское на Новогрудчине. Так, около 06.00 утра 28 сентября в МЧС сообщили об обрушении части торцевой кирпичной стены в здании коровника при проведении ремонтных работ.
Сообщается, что обрушение части торцевой стены произошло еще 27 сентября. Обвалилась часть стены — примерно шесть квадратных метров, и металлические въездные ворота на территории молочно-товарной фермы «Загорье».
Под завалами оказался мужчина 1972 года рождения, рабочий предприятия погиб на месте.
— Причина обрушения устанавливается, — прокомментировали в МЧС.