Более двух десятков боеприпасов времен ВОВ обнаружено на дне реки Сож

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Боеприпасы времен ВОВ обнаружили на дне реки Сож водолазы-осводовцы, сообщили в Гомельской организации общества.
Там уточнили, что опасная находка попала в поле зрения спасателей в минувшую субботу.
«Проводя тренировочные спуски, водолазы Ветковской спасательной станции ОСВОД нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении в Telegram-канале гомельских оводовцев.
К месту опасной находки была направлена группа разминирования из Могилева, которая подняла со дна реки Сож 24 взрывоопасных предмета.
«Все объекты вывезены на полигон для дальнейшего их уничтожения», — проинформировали в Гомельской областной организации ОСВОД.
Находки осводовцев
Водолазы ОСВОД регулярно проводят тренировки на водоемах республики, и, к счастью, обнаруживают не только опасные предметы. Так, в конце августа этого года сообщалось о том, что водолазы спасательной станции «Западная» нашли на дне реки Сож фрагмент черепа бизона.
Учебно-тренировочные спуски осуществлялись в районе микрорайона Шведская Горка. Примерно в сорока метрах от берега на десятиметровой глубине один из водолазов, Максим Пикурин, увидел нечто необычное, что в итоге оказалось фрагментом черепа бизона с рогами — эти животные обитали на территории современной Гомельщины десятки тысяч лет назад.