Более двух десятков боеприпасов времен ВОВ обнаружено на дне реки Сож

Учебно-тренировочные спуски осуществлялись в районе микрорайона Шведская Горка. Примерно в сорока метрах от берега на десятиметровой глубине один из водолазов, Максим Пикурин, увидел нечто необычное, что в итоге оказалось фрагментом черепа бизона с рогами — эти животные обитали на территории современной Гомельщины десятки тысяч лет назад.