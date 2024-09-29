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Один человек погиб во время пожара в жилом доме на севере Москвы

Во время пожара в жилом доме на севере Москвы погиб один человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по столице. «На ул. Талдомская произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже 17-этажного дома. Сотрудники МЧС России спасли из горящего помещения двоих человек. К сожалению, в ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Во время пожара в жилом доме на севере Москвы погиб один человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по столице.

«На ул. Талдомская произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже 17-этажного дома. Сотрудники МЧС России спасли из горящего помещения двоих человек. К сожалению, в ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

пожары