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США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после гибели Насруллы

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. США повысили готовность своих дополнительных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы на Ближнем Востоке после гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, следует из заявления Пентагона.

Источник: Reuters

«Министр повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства. И министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что Остин регулярно получает последнюю информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» останется в регионе.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб в результате точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября. В движении подтвердили его гибель, как и еще нескольких высокопоставленных командиров.

ВВС Израиля с утра 23 сентября начала массированные атаки на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции «Стрелы севера». Десятки деревень и несколько областных населенных пунктов оказались под обстрелом. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.

Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.

Напряженность нарастает на фоне заявлений военных ЦАХАЛ о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

МИД России осудил убийство Насруллы и призвал Тель-Авив к прекращению огня.