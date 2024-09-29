Двое туристов из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

«Туристы прибыли в Казахстан через туристическую фирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию», — говорится в сообщении.