Двое туристов из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

Как отметили в МЧС РК, была проведена масштабная спасательная операция.
«Туристы прибыли в Казахстан через туристическую фирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.
«Туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место. Туристы выразили благодарность всем, кто участвовал в их спасении, подчеркнув высокий профессионализм казахстанских полицейских», — рассказали в МЧС.