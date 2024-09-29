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Двое туристов из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

Двое туристов из Латвии, потерявшихся в горах Жетысу в районе Актау, 29 сентября найдены и спасены сотрудниками полиции и служб ЧС, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Как отметили в МЧС РК, была проведена масштабная спасательная операция.

«Туристы прибыли в Казахстан через туристическую фирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.

«Туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место. Туристы выразили благодарность всем, кто участвовал в их спасении, подчеркнув высокий профессионализм казахстанских полицейских», — рассказали в МЧС.