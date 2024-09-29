Талдыкорган. 29 сентября. КазТАГ — Граждане Латвии потерялись в горах Актау в области Жетысу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
«В горах Актау произошел тревожный инцидент: двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции», — говорится в сообщении.
Мужчина и женщины приехали в Казахстан через турфирму и начали свое путешествие с гор в 44 километрах от села Басши.
«Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию», — добавили в МВД.
На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.
В итоге их нашли участковые инспекторы полиции.