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Граждане Латвии потерялись в горах Актау

Талдыкорган. 29 сентября. КазТАГ — Граждане Латвии потерялись в горах Актау в области Жетысу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. "В горах Актау произошел …

Источник: КазТАГ

Талдыкорган. 29 сентября. КазТАГ — Граждане Латвии потерялись в горах Актау в области Жетысу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«В горах Актау произошел тревожный инцидент: двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции», — говорится в сообщении.

Мужчина и женщины приехали в Казахстан через турфирму и начали свое путешествие с гор в 44 километрах от села Басши.

«Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию», — добавили в МВД.

На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолеты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха.

В итоге их нашли участковые инспекторы полиции.