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В Самарской области из-за ДТП с погибшими детьми возбудили уголовное дело

ДТП, в котором погибли несовершеннолетние, случилось 28 сентября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской обл.

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми. Оно произошло в субботу, 28 сентября, 2024 года в Шенталинском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Вчера, на 28 км дороги Урал — Исаклы — Шентала 27-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречку, где столкнулся со Skoda Karoq, которым управлял 44-летний мужчина. В результате погибли 11-летняя пассажирка Skoda Karoq и двухмесячная девочка, ехавшая в Skoda Octavia.

В больницу доставили 44-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, а также 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.