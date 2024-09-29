СК: здание в Курске значительно пострадало после атаки беспилотника ВСУ

Всего, по словам Гусева, за ночь над Воронежской областью сбили или подавили около двух десятков БПЛА. Несколько из них упали на окраинах Воронежа и в его окрестностях и загорелись: возникли пожар в жилой застройке в левобережной части города и ландшафтные возгорания, почти все из них уже потушены. При атаке никто не пострадал.