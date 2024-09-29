Годовалый ребенок пострадал в ДТП на МКАД

По предварительной информации, сегодня около 10.40 в районе 24-го км внутреннего кольца МКАД столкнулись автомобили «УАЗ» и Opel. От удара Opel отбросило на ограждение. Место ДТП водители не обозначили. Через некоторое время со стоящим автомобилем «УАЗ» столкнулся Mercedes, в котором был годовалый ребенок. Малыша доставили в учреждение здравоохранения для обследования. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.



В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. Он не должен отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, водителям — участникам ДТП следует немедленно остановиться, включить стояночный тормоз и аварийную световую сигнализацию, убедившись в собственной безопасности, выставить знак аварийной остановки.