СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда. Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.
Как отмечает ведомство, по данным соцсетей, родители учеников обеспокоены сложившейся ситуацией. Подчеркивается, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, но руководство школы не принимает необходимых мер.