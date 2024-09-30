СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда. Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.