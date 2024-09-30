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СК проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не знающих русский

СК проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский учеников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о школе в Калининграде, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда. Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Как отмечает ведомство, по данным соцсетей, родители учеников обеспокоены сложившейся ситуацией. Подчеркивается, что с учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, но руководство школы не принимает необходимых мер.

СК
образование