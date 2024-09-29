Пожарная опасность сохраняется в 12 областях Казахстана на понедельник

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана на понедельник, сообщает РГП «Казгидромет».
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный на западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области и Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается ветер восточный днем на юге области порывы 15−18 м/с. На большей части и Актобе сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, на юге области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20, в центре области 23−28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 30 сентября временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области днем на западе ветер юго-восточный, восточный порывы 15−20 м/с. На севере области и Уральске сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау 30 сентября ожидается ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На большей части и Жезказгане области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области днем на юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 30 сентября днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 30 сентября ветер восточный порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 30 сентября ожидается ветер юго-восточный порывы 15−18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области 30 сентября днем, 1 октября сутки в горных районах ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 30 сентября порывы 23−28 м/с. 30 сентября-1 октября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.
В Костанайской области на юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 30 сентября ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.