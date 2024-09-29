Пожарная опасность сохраняется в 12 областях Казахстана на понедельник

В Туркестанской области днем на юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 30 сентября днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 30 сентября ветер восточный порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.