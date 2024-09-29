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В аэропорту Актау отменяют рейсы

Актау. 29 сентября. КазТАГ — В аэропорту Актау отменяют рейсы, сообщает местное издание «Лада».

Источник: КазТАГ

«У нас родственник прошел в Москве сегодня регистрацию на рейс в Актау, должны были уже садиться в самолет, но полет перенесли неизвестно на сколько», — рассказал местный житель Михаил.

Также поступают жалобы от тех, кто не смог вылететь сегодня из Астаны и Алматы.

Как сообщили в аэропорту Актау, из-за погодных условий задерживаются восемь рейсов. В частности, рейс из Москвы перенесли на завтра, 30 сентября. Время пока не уточняется.

По неофициальной информации, одна взлетная полоса в аэропорту Актау находится на ремонте, вторая же не принимает из-за ветра.

«Лада» пишет, что из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолета из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау. Третья часть пассажиров вернулась обратно в Шымкент, остальные же остались в аэропорту Атырау.