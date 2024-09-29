Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в Йемене

«Целями были электростанции и морской порт, используемые для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для доставки иранского оружия в регион в дополнение к военным поставкам и нефти», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.
В сообщении армии также говорится, что удары были нанесены в ответ на нападения хуситов на Израиль. «В течение последнего года хуситы действовали под руководством и при финансовой поддержке Ирана», — добавил ЦАХАЛ.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) 28 сентября заявляло о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, где в тот момент находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. ЦАХАЛ сообщал, что система ПВО перехватила ракету.