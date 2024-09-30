Площадь возгорания растет, на месте создан оперативный штаб: Что известно о пожаре на полигоне ТБО под Нижним Новгородом

В Нижегородской области продолжается тушение пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском районе. Напомним, пожар вспыхнул около населенного пункта Лазарево около часа дня 29 сентября.
— Сообщение о горении мусора на полигоне ТБО поступило в 12:43 29 сентября, — говорится в сообщении. — Пожар произошел на полигоне возле населенного пункта Лазарево. По предварительным данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. В тушении задействована совместная группировка.
На место происшествия сразу же выехали пожарные расчеты. Однако оперативно потушить огонь не удалось. Вскоре пожар разросся до 10 тысяч квадратных метров. Сейчас в Богородском районе развернут оперативный штаб.
— Глава Богородского округа Алексей Коротков возглавил штаб по тушению пожара на полигоне ТБО, — рассказали в региональном правительстве. — По итогам проведенной комиссии организован подвоз питания и питьевой воды для всех, кто принимает участие в локализации, предоставлена дополнительная техника, организован подвоз воды, установлено круглосуточное дежурство.
Тем временем специалисты регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе жилой застройки в Богородском районе. Результаты исследования станут известны позднее.
— При появлении запаха гари в жилой зоне нижегородцам рекомендуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, — говорится в сообщении. — Также нижегородцам стоит отказаться от курения, чаще делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Кроме того, нужно чаще промывать глаза, нос и горло. А вот открывать окна в этот период не стоит.
В случае появления одышки, кашля или бессонницы, а также при обострении хронических болезней нужно обратиться к врачам.