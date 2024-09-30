Площадь возгорания растет, на месте создан оперативный штаб: Что известно о пожаре на полигоне ТБО под Нижним Новгородом

— При появлении запаха гари в жилой зоне нижегородцам рекомендуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, — говорится в сообщении. — Также нижегородцам стоит отказаться от курения, чаще делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Кроме того, нужно чаще промывать глаза, нос и горло. А вот открывать окна в этот период не стоит.