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В Перми из горящей квартиры спасли мужчину

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 29 сентября, на пятом этаже девятиэтажки на улице Куфонина, 16 произошел пожар. К месту ЧП выехали три машины МЧС и 12 огнеборцев.

— По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение домашних вещей в квартире многоквартирного жилого дома. Газодымозащитники МЧС России обнаружили в горящей квартире мужчину и вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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