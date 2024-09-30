В Перми из горящей квартиры спасли мужчину

— По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение домашних вещей в квартире многоквартирного жилого дома. Газодымозащитники МЧС России обнаружили в горящей квартире мужчину и вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.