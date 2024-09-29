В аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 20 человек

Согласно официальным данным оперативного штаба Краснодарского края, в настоящий момент в больницы краевого центра везут семь человек, пострадавших в аварии.
«По предварительной информации министерства здравоохранения Краснодарского края, погибших в аварии нет. Количество пострадавших уточняется. На месте работают 10 бригад скорой помощи, пострадавших определяют в больницы краевого центра», — указано в Telegram-канале оперштаба.
Позже в МЧС России добавили, что водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком, погиб. Также, по данным ведомства, восемь пассажиров, в том числе трое детей, получили травмы.
«Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание на 35 кв. м», — также уточнили в Telegram-канале МЧС РФ.
Об аварии с участием автобуса и грузовика на трассе в Краснодарском крае стало известно ранее в этот день. Как уточнил источник «Известий», автобус с 49 пассажирами следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. Пожар к настоящему моменту удалось локализовать.