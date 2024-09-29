В аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 20 человек

Об аварии с участием автобуса и грузовика на трассе в Краснодарском крае стало известно ранее в этот день. Как уточнил источник «Известий», автобус с 49 пассажирами следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. Пожар к настоящему моменту удалось локализовать.