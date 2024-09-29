NV: главу ГУР Украины Буданова в случае отставки не планируют назначать послом

Глава ГУР Украины Буданов может лишиться поста. О том, что «такой вариант существует», заявили источники NV в силовых структурах. Вместо него разведуправление может возглавить начальник Службы внешне разведки Олег Иващенко. При этом что будет с самим Будановым — неизвестно, однако его точно не планируют назначать послом в другой стране, как это было с экс-главкомом Залужным.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свою должность, сообщило украинское издание NV со ссылкой на информированные источники в силовых органах.
«Такой вариант существует», — сказал один из источников издания, комментируя сообщения о возможном увольнении Буданова.
По данным NV, замену Буданову уже, вероятно, выбрали — вместо него ГУР может возглавить 55-летний руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. При этом другой источник издания исключил, что Буданов после отставки может стать послом в зарубежной стране, как это произошло с бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, которого после увольнения в начале года назначили послом в Великобритании.
Ранее о возможном увольнении Буданова уже писало украинское издание «Страна.ua». 20 сентября оно сообщило, что министр обороны Украины Руслан Умеров снял с постов двух заместителей главы ГУР — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко — причем сделано это было без ведома самого Буданова. Такое решение, по версии «Страны.ua», было принято офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «ослабить» руководителя разведуправления. Причем увольнение, по данным источников издания, ~может грозить и самому министру обороны~: его, предположительно, назначат главой Службы внешней разведки вместо Иващенко, который сменит Буданова. Кто в этом случае возглавит министерство — не уточняется.
За что уволят Буданова?
По версии «Страны.ua», причина возможной отставки руководителя ГУР — его конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Как заявили источники, между ними «существует серьезное напряжение».
«Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — сказал один из собеседников издания.
Именно активизация конфликта между Ермаком и Будановым якобы привела к увольнению заместителей последнего, считает близкий к главе ГУР депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
«Его решили таким образом встряхнуть, поставить на место. Как они считают (в офисе президента. — “Газета.Ru”), Буданов слишком ополитизировался», — заявил он.
При этом депутат от фракции «Голос», член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин подчеркнул, что увольнение заместителей Буданова, скорее всего, ~согласовал сам Зеленский~.
«В условиях военного положения каждое такое изменение, каждая такая кадровая ротация де-факто, а в подавляющем большинстве де-юре согласовывается с верховным главнокомандующим, то есть с президентом Очевидно, у президента появились какие-то потребности, какие-то мотивы заменить этих людей», — сказал он в интервью Radio NV, подчеркнув, что со временем глава государства может прийти к решению заменить и самого Буданова.
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 26 сентября подтвердил, что власти страны находятся в состоянии противостояния, которое может привести к отставке Умерова и Буданова. Происходящее он навал «прямой угрозой Зеленскому». По его мнению, в первую очередь должностей лишатся те, у кого есть непосредственные связи с западными структурами. Буданов тоже обладает политической поддержкой, а также хорошими связями с ЦРУ и МИ-6.