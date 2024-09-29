NV: главу ГУР Украины Буданова в случае отставки не планируют назначать послом

Ранее о возможном увольнении Буданова уже писало украинское издание «Страна.ua». 20 сентября оно сообщило, что министр обороны Украины Руслан Умеров снял с постов двух заместителей главы ГУР — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко — причем сделано это было без ведома самого Буданова. Такое решение, по версии «Страны.ua», было принято офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «ослабить» руководителя разведуправления. Причем увольнение, по данным источников издания, ~может грозить и самому министру обороны~: его, предположительно, назначат главой Службы внешней разведки вместо Иващенко, который сменит Буданова. Кто в этом случае возглавит министерство — не уточняется.