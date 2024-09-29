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Число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 25

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской Краснодарского края пострадали 25 человек, сообщил Муниципальный центр управления Краснодара. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем.

«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали», — сообщило ведомство в Telegram-канале. Медики на месте оказывают помощь пострадавшим, не требующим госпитализации.

По последним данным, шесть человек госпитализированы с травмами и ожогами разной степени тяжести. МЧС сообщало, что среди пострадавших есть дети.

Погибший — водитель грузовика. Центр управления сообщал, что он выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Начался пожар, огонь распространился на площади 35 кв. м. В настоящий момент пожар потушен.