Число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 25

«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали», — сообщило ведомство в Telegram-канале. Медики на месте оказывают помощь пострадавшим, не требующим госпитализации.
По последним данным, шесть человек госпитализированы с травмами и ожогами разной степени тяжести. МЧС сообщало, что среди пострадавших есть дети.
Погибший — водитель грузовика. Центр управления сообщал, что он выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Начался пожар, огонь распространился на площади 35 кв. м. В настоящий момент пожар потушен.