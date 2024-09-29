Экс-замглавы Минобороны Иванов отказался от беседы с общественниками

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Бывшему замглавы Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле. В воскресенье расследование по его делу было продлено до 25 декабря, это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.