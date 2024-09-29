Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром возросло до 29

О ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе в Краснодарском крае стало известно ранее в этот день. Авария произошла в станице Старокорсунской. В автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор». После столкновения начался пожар. По информации прокуратуры, сначала загорелся большегруз, затем пламя перекинулось на автобус. Пожар был ликвидирован к 21:25 мск.