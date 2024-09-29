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Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром возросло до 29

При столкновении автобуса с грузовиком в Краснодарском крае пострадало 29 человек. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило управление МВД России по региону.

«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», — говорится в Telegram-канале ведомства, где приводится информация приблизительно на 22:12 мск.

По предварительным данным, грузовик MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Yutong. Затем оба транспортных средства загорелись.

В момент ДТП автобус перевозил заказным рейсом 49 пассажиров из Краснодара в Ставрополь. Все они успели эвакуироваться после начала возгорания. Управлявший фурой водитель 1965 года рождения погиб.

О ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе в Краснодарском крае стало известно ранее в этот день. Авария произошла в станице Старокорсунской. В автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор». После столкновения начался пожар. По информации прокуратуры, сначала загорелся большегруз, затем пламя перекинулось на автобус. Пожар был ликвидирован к 21:25 мск.