Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров

В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС.