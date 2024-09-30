Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС.
«Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 гектаров», — говорится в сообщении.
По данным деплесхоза по ЮФО, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек. От ландшафтного пожара повреждены дом и хозпостройка.
Огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.