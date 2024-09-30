«Летит фура, удар, мы начали выбивать стекла и выбираться»: Фанаты гандбольного клуба едва не сгорели заживо в ДТП под Краснодаром

Страшная авария с участием пассажирского автобуса и фуры произошла в станице Старокорсунской под Краснодаром. Грузовик на полной скорости въехал с транспорт, где было 49 человек. После удара обе машины загорелись.
В салоне автобуса ехали фанаты гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя. В воскресенье, 29 сентября, спортсмены из соседнего региона встречались с краснодарцами. После игры расселись в четыре автобуса и поехали домой.
«Я помню удар, а потом все очень быстро загорелось. Стали выбивать стекла и выбраться наружу. Наш водитель пытался увернуться от удара, но не вышло», — рассказал «КП»-Кубань журналист Геннадий Криштофоров.
Выбраться из огненного плена пассажирам помогали игроки гандбольного клуба из автобуса, который ехал следом. В итоге 29 человек получили травмы, 9, в том числе три ребенка, доставлены в больницу.
«Те, кто несильно пострадал, уже поехали домой. Нам предоставили транспорт, чтобы добраться до Ставрополя», — говорит Геннадий.
29 человек пострадали, 9 доставили в больницу.
Как сообщили очевидцы, серьезные травмы не получил ни один из пассажиров. Их жизни ничего не угрожает. Но все же некоторым придется провести несколько недель на больничных койках до полного восстановления.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
«Все обстоятельства произошедшего, сведения о пострадавших и полученных ими травмах уточняются», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Руководство спортклуба отреагировало на дорожное происшествие.
«Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края, предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим».