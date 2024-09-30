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После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, заведено после ДТП с фурой и автобусом под Краснодаром, сообщили в краевом СУ СК.

В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор», возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.

В оперштабе Кубани заявили о том, что количество пострадавших составило 31 человек, из них госпитализированы 22, а еще 9 получили помощь амбулаторно.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.

Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги «Темрюк — Краснодар-Кропоткин», в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.

СК