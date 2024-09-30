После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор», возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.