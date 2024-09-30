После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

В воскресенье в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб, пострадавших доставляют в больницы Краснодара. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор», возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП.
В оперштабе Кубани заявили о том, что количество пострадавших составило 31 человек, из них госпитализированы 22, а еще 9 получили помощь амбулаторно.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.
Предварительно, в воскресенье вечером водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги «Темрюк — Краснодар-Кропоткин», в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.