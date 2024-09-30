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Что произошло в Иркутске в ночь на 30 сентября 2024: последние новости

В Осинском районе погиб 25-летний мужчина под колесами «Чайзера».

Источник: Комсомольская правда

Пешеход погиб под колесами японского авто в Осинском районе. 25-летний мужчина неожиданно вышел на проезжую часть и попал под «Тойоту Чайзер». Госавтоинспекторам предстоит еще разобраться с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревянном доме в Аларском районе Иркутской области. Как сообщили пожарные, в комнате загорелись личные вещи и сами же потухли. Причины возникновения огня устанавливаются.

По иску прокуратуры в Железногорске-Илимском снесут расселенные дома. До вмешательства надзорного органа администрация города не предпринимала никаких действий по демонтажу аварийных зданий. Хотя объективных препятствий для этого не было. Сейчас к сносу зданий уже приступили.