Что произошло в Иркутске в ночь на 30 сентября 2024: последние новости

По иску прокуратуры в Железногорске-Илимском снесут расселенные дома. До вмешательства надзорного органа администрация города не предпринимала никаких действий по демонтажу аварийных зданий. Хотя объективных препятствий для этого не было. Сейчас к сносу зданий уже приступили.