Что произошло в Иркутске в ночь на 30 сентября 2024: последние новости

Пешеход погиб под колесами японского авто в Осинском районе. 25-летний мужчина неожиданно вышел на проезжую часть и попал под «Тойоту Чайзер». Госавтоинспекторам предстоит еще разобраться с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия.
Мужчина и женщина погибли на пожаре в деревянном доме в Аларском районе Иркутской области. Как сообщили пожарные, в комнате загорелись личные вещи и сами же потухли. Причины возникновения огня устанавливаются.
По иску прокуратуры в Железногорске-Илимском снесут расселенные дома. До вмешательства надзорного органа администрация города не предпринимала никаких действий по демонтажу аварийных зданий. Хотя объективных препятствий для этого не было. Сейчас к сносу зданий уже приступили.