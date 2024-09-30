ВВС Израиля впервые ударили по бейрутскому району Кола

29 сентября израильские ВВС сообщили о завершении мощной волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В рамках разведывательных ударов были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны, где, по данным ЦАХАЛ, находились штаб-квартиры движения, которые «использовались для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль». При этом 28 сентября генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы».