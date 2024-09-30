В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто экс-замминистра обороны — внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, производившийся в середине XX века. Цена последнего, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. На Иванова также зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Его супруга, в свою очередь, владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.