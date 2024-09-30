«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток», — говорится в сообщении.
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью, информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.