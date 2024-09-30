Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток», — говорится в сообщении.