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Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью, информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток», — говорится в сообщении.