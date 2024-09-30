СК обратился к ОАЭ из-за дела против экс-замглавы МВД Дагестана

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. Получил образование в Нижегородской академии МВД. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана. На тот момент ему исполнилось 44 года. В 2021 году Исмаилова наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», тогда отмечалось, что он участвовал в боевых действиях и имеет «немало поощрений, государственных и ведомственных наград за добросовестное исполнение служебных обязанностей».