Пожар случился в ресторане на юге Казахстана: 250 человек эвакуированы, четверо пострадали (видео)

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание произошло в двухэтажном здании. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 250 человек.
«По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал второго этажа на площади 400 квадратных метров», — рассказали в МЧС.
С огнем боролись порядка 60 человек личного состава, оперативного-спасательного отряда, ЦМК, психологи и 12 единиц техники ДЧС.
«В результате пожара за медицинской помощью обратились 4 человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков», — говорится в сообщении. Причину пожара сейчас устанавливают.