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Пожар случился в ресторане на юге Казахстана: 250 человек эвакуированы, четверо пострадали (видео)

В воскресенье, 29 сентября, вечером в селе Б. Момышулы в Жамбылской области случился крупный пожар — загорелся ресторан. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание произошло в двухэтажном здании. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 250 человек.

«По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал второго этажа на площади 400 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

С огнем боролись порядка 60 человек личного состава, оперативного-спасательного отряда, ЦМК, психологи и 12 единиц техники ДЧС.

«В результате пожара за медицинской помощью обратились 4 человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков», — говорится в сообщении. Причину пожара сейчас устанавливают.

пожары
МЧС