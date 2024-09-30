В Омске водитель автобуса, из-за которого выпал пассажир, лишен прав

Омский областной суд рассмотрел дело водителя автобуса В. Н. Крапивницкого, который был лишен прав за нарушение правил дорожного движения. Он допустил выпадение пассажира, что привело к травмам средней тяжести.
Инцидент произошел 20 марта 2024 года. Водитель управлял автобусом «ГАЗ А64R42» по маршруту № 350, когда в районе дома на улице Лобкова начал движение с открытой дверью. Это стало причиной падения пассажирки.
Хотя Крапивницкий не признал свою вину, суд нашел достаточно доказательств для признания его виновным. Учитывая, что он уже имел проблемы с законом за подобные нарушения, ему назначили строгое наказание — лишение прав на 1 год и 6 месяцев.
Жалоба водителя на решение суда была отклонена, и наказание осталось в силе.