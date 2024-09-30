Неустановленные чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

«Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Андрея Есипова, Михаила Кальченко и Викториии Антоновой по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны Российской Федерации, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в по ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — сказано в одном из документов дела.