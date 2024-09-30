В Приморье мигрант не поделил с девушкой дорогу и пустил в ход кулаки

В соцсетях уже появились фото, на которых видно, как мужчина применят силу по отношению к пострадавшей. Также, по словам очевидцев, иностранец не только пустил в ход кулаки, но и оскорбил девушку. В причинах конфликта разберутся следователи. Также предстоит выяснить, есть ли у мигранта необходимые документы, разрешающие ему пребывание на территории РФ.