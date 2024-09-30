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В Приморье мигрант не поделил с девушкой дорогу и пустил в ход кулаки

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки дела.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке мигрант не поделил с девушкой дорогу во дворе многоквартирного дома. Словами унять конфликт не получилось, мужчина поднял руку на автолюбительницу. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и потребовал предоставить доклад о проверке произошедшего, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В соцсетях уже появились фото, на которых видно, как мужчина применят силу по отношению к пострадавшей. Также, по словам очевидцев, иностранец не только пустил в ход кулаки, но и оскорбил девушку. В причинах конфликта разберутся следователи. Также предстоит выяснить, есть ли у мигранта необходимые документы, разрешающие ему пребывание на территории РФ.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как группа мигрантов напала на семейную пару в Приморье. Мужчину они едва не зарезали, а у женщины отобрали телефон, банковские карты и ключи от квартиры.