С жителя Хакасии взыскали деньги, полученные от жительницы Хабаровского края

По иску прокурора Комсомольска-на-Амуре суд взыскал в пользу пенсионерки деньги, которые она перевела мошенникам. Полицейские выяснили, где находится банковский счет и помогли женщине добиться справедливости. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время расследования установлена, что мошенники ввели женщину в заблуждение. Под воздействием обмана она перевела неизвестным больше 350 тысяч рублей. Следователи выяснили, что банковский счет, на которой поступили деньги, находится в Хакасии и принадлежит местному жителю.
«В целях защиты пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Требования прокурора удовлетворили заочным решением Таштыпского районного суда Хакасии. Оно вступило в законную силу. Исполнительный лист предъявлен к взысканию.