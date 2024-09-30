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С жителя Хакасии взыскали деньги, полученные от жительницы Хабаровского края

Она стала жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

По иску прокурора Комсомольска-на-Амуре суд взыскал в пользу пенсионерки деньги, которые она перевела мошенникам. Полицейские выяснили, где находится банковский счет и помогли женщине добиться справедливости. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время расследования установлена, что мошенники ввели женщину в заблуждение. Под воздействием обмана она перевела неизвестным больше 350 тысяч рублей. Следователи выяснили, что банковский счет, на которой поступили деньги, находится в Хакасии и принадлежит местному жителю.

«В целях защиты пожилой женщины прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Требования прокурора удовлетворили заочным решением Таштыпского районного суда Хакасии. Оно вступило в законную силу. Исполнительный лист предъявлен к взысканию.