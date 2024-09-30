С жителя Хакасии взыскали деньги, полученные от жительницы Хабаровского края

Во время расследования установлена, что мошенники ввели женщину в заблуждение. Под воздействием обмана она перевела неизвестным больше 350 тысяч рублей. Следователи выяснили, что банковский счет, на которой поступили деньги, находится в Хакасии и принадлежит местному жителю.