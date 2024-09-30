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Двух подростков на самокате сбил Subaru Forester в Новосибирске

Пострадавших доставили в больницу.

Вечером в воскресенье, 29 сентября 2024, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием подростков, которые ехали вдвоём на одном электросамокате. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Предварительно, в 20.15 Subaru Forester двигался по улице Гоголя, у дома № 15 автомобиль стал поворачивать на улицу Каменскую, где и сбил подростков на самокате.

По данным правоохранителей, средством индивидуальной мобильности управлял парень на вид 16 лет, его пассажиру примерно лет 13. Обоих увезли в больницу. Характер травм неизвестен.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.