Двух подростков на самокате сбил Subaru Forester в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 29 сентября 2024, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием подростков, которые ехали вдвоём на одном электросамокате. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Предварительно, в 20.15 Subaru Forester двигался по улице Гоголя, у дома № 15 автомобиль стал поворачивать на улицу Каменскую, где и сбил подростков на самокате.
По данным правоохранителей, средством индивидуальной мобильности управлял парень на вид 16 лет, его пассажиру примерно лет 13. Обоих увезли в больницу. Характер травм неизвестен.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.