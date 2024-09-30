Трентон
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

36 человек пострадали в ДТП за прошедшую неделю в Иркутске и районе

Всего за семь дней произошло 28 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие семь дней на территории Иркутска и района произошло 28 ДТП. В авариях пострадало 36 человек из них девять детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

— Всего за минувшую неделю произошло: 219 автоаварии, 407 транспортных средств повреждено, — поделились госавтоинспекторы.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 13 наездов на пешеходов и столько же столкновений транспортных средств. По одному случаю — наезд на животное и препятствие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 октября на территории региона начнет действовать комендантский час на зимнее время. Несовершеннолетние с десяти вечера и до шести утра не могут находиться вне дома без присмотра законных представителей.