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В Омске школьница едва не лишилась глаза из-за пистолетного выстрела

Оружие было игрушечным.

Источник: Аргументы и факты

В Омске следователи и полиция разбираются в ситуации, где одна девочка выстрелила другой в глаз из игрушечного пистолета. Как пишет портал НГС55, история случилась 20 сентября после уроков. Пострадавшая девочка вместе с сестрой шла домой, когда ее позвала одноклассница. Вместе девочки рассматривали игрушечный пистолет, случился выстрел, пулька отлетела в забор, затем отрикошетила в глаз девочке.

Позднее стало известно, что у мамы пострадавшей девочки — конфликт с администрацией школы, она утверждает, что ее ребенку занижают оценки, а также, что в классе идет травля ее ребенка и выстрел был произведен преднамеренно.

Сейчас в деле разбираются полиция и следственный комитет. Директор школы заявила порталу НГС55, что с начала сентября мама пострадавшей девочки написала уже 8 жалоб.

Ранее мы писали о том, что прокуратура проверит школу в Омске из-за червяка в компоте.

здоровье