В Омске школьница едва не лишилась глаза из-за пистолетного выстрела

В Омске следователи и полиция разбираются в ситуации, где одна девочка выстрелила другой в глаз из игрушечного пистолета. Как пишет портал НГС55, история случилась 20 сентября после уроков. Пострадавшая девочка вместе с сестрой шла домой, когда ее позвала одноклассница. Вместе девочки рассматривали игрушечный пистолет, случился выстрел, пулька отлетела в забор, затем отрикошетила в глаз девочке.