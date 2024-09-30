9 детей и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе за неделю, 23 по 29 сентября, произошло 28 дорожных аварий, в которых пострадали 9 детей и 27 взрослых. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.