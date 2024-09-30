9 детей и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе за неделю, 23 по 29 сентября, произошло 28 дорожных аварий, в которых пострадали 9 детей и 27 взрослых. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.
«Всего за минувшую неделю произошло 219 автоаварий и 407 автомобилей повреждено», — рассказали АиФ-Иркутск в Госавтоинспекции.
За неделю 13 пешеходов попали под колёса автомобилей и столько же раз столкнулись машины. Один водитель въехал на препятствие и один — сбил животное. Сотрудники Госавтоинспекции призывает автомобилистов передвигаться согласно правилам дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Накануне в Тайшетском районе врезались автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал 15-летний подросток.
Ранее жуткое ДТП произошло на федеральной трассе «Сибирь» в Куйтунском районе, где столкнулись две машины. В результате дорожной аварии на месте погибли три человека и одного госпитализировали.