В Новосибирске кроссовер перевернулся после столкновения на шоссе

Как выяснилось, это была машина такси, перевозившая пассажиров. Одни из них утверждает, что водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора. Аналогичное мнение высказал мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, он рассказал, что Haval ехал с высокой скоростью и его водитель пытался проскочить «под красный».