В Новосибирске кроссовер перевернулся после столкновения на шоссе

В ночь на 29 сентября в Новосибирске произошла серьезная авария. На Мочищенском шоссе столкнулись два автомобиля. В результате перевернулась машина такси с пассажирами.
О происшествии сообщил telegram-канал АСТ-54 Black, который приводит комментарии участников аварии. ДТП произошло в темное время суток в Заельцовском районе города. Кроссовер Haval Jolion двигался по Мочищенскому шоссе, внезапно со стороны улицы Жуковского выехал Mercedes, который протаранил китайскую иномарку в борт.
От мощного удара Haval перевернулся. По свидетельству очевидцев его протащило еще метров 20 и поврежденный автомобиль оказался на встречной полосе.
Как выяснилось, это была машина такси, перевозившая пассажиров. Одни из них утверждает, что водитель кроссовера проехал на запрещающий сигнал светофора. Аналогичное мнение высказал мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, он рассказал, что Haval ехал с высокой скоростью и его водитель пытался проскочить «под красный».
Накануне в центре Новосибирска у памятника Ленину из автомобиля Haval после столкновения с другим авто выбросило 18-летнюю пассажирку.
Иван ЛУДНОВ.