Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления FPV-дронов ВСУ

«В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск “Днепр” уничтожил пункт управления и операторов FPV-дронов ВСУ», — сказали в ведомстве.
Ежедневно российская артиллерия наносит точные удары по противнику. «Все ошибки чреваты последствиями, поэтому ошибаться никак нельзя, тем самым помогаем нашим ребятам двигаться дальше», — рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным Веселый.
Перед ударом по строениям населенный пункт, находящийся в серой зоне, всегда проверяется наземной и воздушной разведкой на отсутствие мирных жителей, отметили в Минобороны.
Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов и операторами дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.