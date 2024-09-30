Трентон
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления FPV-дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки «Днепр» в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск “Днепр” уничтожил пункт управления и операторов FPV-дронов ВСУ», — сказали в ведомстве.

Ежедневно российская артиллерия наносит точные удары по противнику. «Все ошибки чреваты последствиями, поэтому ошибаться никак нельзя, тем самым помогаем нашим ребятам двигаться дальше», — рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным Веселый.

Перед ударом по строениям населенный пункт, находящийся в серой зоне, всегда проверяется наземной и воздушной разведкой на отсутствие мирных жителей, отметили в Минобороны.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов и операторами дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.