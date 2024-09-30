Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники ВСУ военнослужащими бригады морской пехоты, на которых видны последствия ударов боевиков ВСУ по частным домам жителей в приграничном районе Курской области.
«Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск “Север” отбили очередные долговременные укреплённые позиции ВСУ вблизи населённых пунктов в приграничном районе Курской области. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов позволяют вовремя уничтожать и обезвреживать боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов, отмечается в релизе.
«В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ», — следует из сообщения МО.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 9 единиц бронетехники, включая пусковую установку РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 18 тысяч солдат, 133 танка и сотни единиц другой техники.