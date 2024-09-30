Морпехи группировки «Север» отбили позиции ВСУ в Курской области

«В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. В результате действий военнослужащих бригады морской пехоты была уничтожена вражеская техника украинского и западного производства, захвачено вооружение и боекомплект, а также взяты в плен военнослужащие ВСУ», — следует из сообщения МО.