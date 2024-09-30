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ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащие «Южной» группировки войск во время боев при освобождении населенного пункта Острое в ДНР слышали по радиоперехватам, как военнослужащим ВСУ отдаются команды на английском языке, рассказал герой России майор Александр Трошин на видео, предоставленном РИА Новости Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября.

«Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке», — рассказал майор.

По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах.

«Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли», — сказал командир роты с позывным «Герцен».