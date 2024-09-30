ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец

«Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли», — сказал командир роты с позывным «Герцен».