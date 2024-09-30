ВСУ в ДНР получали приказы на английском, рассказал российский боец

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта острое в ДНР 25 сентября.
«Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке», — рассказал майор.
По словам военнослужащего, после освобождения Красногоровки, о котором Минобороны сообщило 10 сентября, ВС РФ, пользуясь замешательством ВСУ, вошли в Острое. Несмотря на ожесточенные бои при освобождении Острого, российские подразделения зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах.
«Сейчас мы производим зачистку населенного пункта Острое и тюрьмы. Тюрьма уже полностью под нашим контролем, зачищена, стоят посты по кругу, 360 градусов, держим оборону и планируем дальше двигаться. Вытеснять врага с нашей земли», — сказал командир роты с позывным «Герцен».