В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

«Контроль за действиями штурмового подразделения осуществлялся с помощью БПЛА в режиме реального времени. В случае обнаружения противника информация передавалась командирам штурмовых подразделений, которые вносили коррективы в действия личного состава. Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.