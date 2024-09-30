В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», сообщало Минобороны 8 сентября.
«В город военнослужащие входили небольшими группами, стараясь держаться ближе к укрытиям и обходя замаскированные блиндажи в лесополосах. Все действия происходили под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов. Они выбивали ВСУ из замаскированных укрытий, блиндажей, зданий и подвалов.
«Контроль за действиями штурмового подразделения осуществлялся с помощью БПЛА в режиме реального времени. В случае обнаружения противника информация передавалась командирам штурмовых подразделений, которые вносили коррективы в действия личного состава. Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.