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В Минобороны рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Штурмовики группировки войск «Центр» действовали малыми группами и держались ближе к укрытиям в городских боях за населенный пункт Новогродовка в ДНР, бойцов корректировали с воздуха БПЛА в реальном времени, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Город Новогродовка в Покровском районе ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», сообщало Минобороны 8 сентября.

«В город военнослужащие входили небольшими группами, стараясь держаться ближе к укрытиям и обходя замаскированные блиндажи в лесополосах. Все действия происходили под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов. Они выбивали ВСУ из замаскированных укрытий, блиндажей, зданий и подвалов.

«Контроль за действиями штурмового подразделения осуществлялся с помощью БПЛА в режиме реального времени. В случае обнаружения противника информация передавалась командирам штурмовых подразделений, которые вносили коррективы в действия личного состава. Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.