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На юге Красноярского края в аварии погибла пожилая пара

Супружеская пара погибла в аварии под Курагино.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Вечером 29 сентября в Красноярском крае на восьмом километре автодороги Курагино — Черемшанка произошла авария с двумя человеческими жертвами. По версии регионального ГИБДД, 74-летний водитель «Лады Иксрей», двигаясь в сторону поселка Подгорный, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

— В результате ДТП погибли водитель и его 71-летняя пассажирка, — добавили полицейские.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Дудинке при пожаре сотрудники МЧС спасли 16 человек.