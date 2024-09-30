На юге Красноярского края в аварии погибла пожилая пара

Вечером 29 сентября в Красноярском крае на восьмом километре автодороги Курагино — Черемшанка произошла авария с двумя человеческими жертвами. По версии регионального ГИБДД, 74-летний водитель «Лады Иксрей», двигаясь в сторону поселка Подгорный, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.
— В результате ДТП погибли водитель и его 71-летняя пассажирка, — добавили полицейские.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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